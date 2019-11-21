Бодайбо, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Полюс Вернинское» организовало в Бодайбо турниры по четырем видам спорта. Гвоздем программы стал розыгрыш корпоративного кубка по мини-футболу. Всего за трофей боролись семь команд, сообщает пресс-служба компании.

В финальном матче встретились сборные двух активов «Полюса»: «Вернинского» и «Лензолота». В напряженной борьбе победу одержали футболисты «Лензолота».

Также бодайбинские спортсмены состязались в баскетболе, волейболе и настольном теннисе.

– Приятно, что все больше любителей спорта принимают участие в наших соревнованиях. Каждый год мы организовываем новые турниры. Мини-футбол стал уже четвертым видом спорта, по которому мы учредили Кубок «Полюс Вернинское». Нам важно, чтобы как можно большее число жителей Бодайбинского района могли раскрыть свои спортивные таланты. Эти турниры становятся традиционными, их ждут, к ним заранее готовятся. Нас это очень радует, ведь «Вернинское» всегда поддерживало здоровый образ жизни, отметил управляющий директор «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров.