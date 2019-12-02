Представитель Международной федерации бенди Сергей Мяус прилетел в Иркутск

Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Официальный представитель Международной федерации хоккея с мячом Сергей Мяус прилетел в Иркутск 2 декабря, чтобы проверить подготовку к проведению чемпионата мира по бенди весной 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

– Сергей Мяус проверит готовность иркутских стадионов «Рекорд», «Труд», «Зенит» и шелеховского «Строитель», планируется, что именно эти арены будут принимать матчи команд группы Б. Сергей Мяус обязательно посетит и строящийся ледовый дворец «Байкал», на льду которого будут проводить матчи сильнейшие команды мира в группе А, – сообщает пресс-служба федерации.

Также Сергей Мяус 4 декабря встретится с губернатором Иркутской области – председателем оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира Сергеем Левченко.