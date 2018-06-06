Россия скоро примет Чемпионат мира по футболу

Российская Федерация, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Летом текущего года, с 14 июня по 15 июля, Россия станет хозяйкой грандиозного события – в разных городах страны здесь пройдет финальная часть 21 чемпионата мира по футболу ФИФА.

В рамках чемпионата будет задействовано 12 стадионов, местами проведения станут 11 российских городов. Среди них официальная и культурная столицы, Волгоград, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Сочи и другие. Стартовый матч и финал состоятся в знаменитых московских «Лужниках». Будет задействован для соревнований и знаменитый по прошедшим Олимпийским играм сочинский «Стадион Фишт». Предстоящий ЧМ и каждый принимающий город будут представлять специально выбранные послы. Их миссия – поддерживать имиджевую составляющую Чемпионата и страны-хозяйки. Среди послов – люди из спортивной индустрии, науки, культуры и искусства. Они должны вести пропаганду спорта и здорового образа жизни.

Естественно, соотечественников, среди которых очень много преданных болельщиков, интересует, как покажет себя на чемпионате российская сборная. И, конечно же, делаются многочисленные прогнозы. Например, прогноз на матч Россия – Египет 19-го июня 2018 года. У предстоящего масштабного спортивного события есть своя символика. Эмблема получила название «Душа», в цвете и формах передан колорит страны – хозяйки чемпионата. Главное темой стали достижения России в космосе.

Талисманом выбран Волк с забавной и мотивирующей кличкой Забивака. Его автор – студентка Томского госуниверситета Е. Бочарова. Претендентами на талисман также были, кроме набравшего большинство голосов Волка, Тигр и Кот.

Гимн – композиция Colors (исполнитель Джейсон Деруло).

Опубликован список игроков, которые получили травмы, и поэтому не смогут принять участие в ЧМ. Также есть судейский список, утвержденный ФИФА. Можно найти информацию и о критериях классификации команд, среди которых общее число очков, набранных во всех групповых матчах, количество голов, забитых во всех групповых матчах и т.д.

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Помогать с подготовкой и проведением ЧМ будут волонтеры. Они должны будут пройти специальное обучение.

Чемпионат мира будет свободным от табачного дыма. На стадионах турнира не будут оборудованы зоны, предназначенные для курения.

В рамках подготовки к мировому событию было проведено много разных мероприятий, направленных на продвижение здорового образа жизни и спортивно-оздоровительные. Всего более 200.

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