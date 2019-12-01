РУСАЛ финансирует развитие трёх крупных социальных объектов в Братске

Братск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ финансирует в Братске ремонт, реконструкцию и развитие трёх крупных городских объектов в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией города. На эти цели в 2019 году направлено 28 миллионов рублей. На средства металлургов лыжероллерная трасса на стадионе «Северный Артек» удлинилась с 1070 метров до 1800 метров. Вдоль трассы установлены световые опоры и современные фонари. Теперь тренироваться там можно круглый год в любое время суток. Особое внимание уделено безопасности, учтены особенности рельефа – строители сгладили подъемы и скорректировали разброс высоты. Специальная комиссия, состоящая из представителей городской администрации и Братского алюминиевого завода, проверила готовность объекта. В этом году на реконструкцию «Северного Артека» РУСАЛ направил 7,5 миллионов рублей. На 2020 год запланирован ремонт трибун стадиона. – Сейчас основные областные соревнования проходят в Ангарске, поскольку там трасса длиннее нашей. Теперь и мы сможем проводить областные соревнования, – говорит Николай Фетискин, директор стадиона «Северный Артек». –Самое главное – увеличилось количество занимающихся детей, которые показывают хорошие результаты, становятся чемпионами области. Благодаря финансированию компании РУСАЛ переживает второе рождение и центральный стадион «Металлург». Его реконструкция началась в 2017 году: в здании заменили радиаторы и сантехнику, обновили окна, отремонтировали коридоры и холлы, обновили полы и облицовку стен, а также раздевалки. Кроме того, установили оградительную сетку по периметру футбольного поля. В этом году на средства РУСАЛа провели капитальный ремонт подъездного пути к стадиону «Металлург», создали дополнительные парковочные места. Сейчас ведется ремонт фасада здания. На это затрачено более 7 миллионов рублей. В следующем году реконструкция стадиона продолжится. – За 51 год существования стадиона капитального ремонта здесь не было, – говорит Владислав Сизов, директор стадиона «Металлург». – Без помощи РУСАЛа мы бы никогда не смогли даже начать реконструкцию стадиона. Надеемся на сотрудничество и в дальнейшие годы. Еще один объект финансирования РУСАЛа – база отдыха «Простоквашино» на Курчатовском заливе. Реконструкция там ведется с 2016 года. За это время благоустроена пляжная зона, площадки для пляжного футбола и волейбола, приобретен спортинвентарь, построены новые здания кафе и проката инвентаря, установлены уличные тренажеры и детский игровой комплекс. В этом году на развитие базы отдыха РУСАЛ выделил 13 миллионов рублей. В результате был заасфальтирован проезд к «Простоквашино», построена баскетбольная площадка с твёрдым покрытием, уложена брусчатка. В общей сложности в 2019 году РУСАЛ направил на развитие двух стадионов и базы отдыха порядка 28 миллионов рублей в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Братска. Металлурги планируют заключить новое соглашение с мэрией на 2020 год ко Дню города, который отмечается 12 декабря. По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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