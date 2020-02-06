РУСАЛ приглашает на «Братскую лыжню»

Братск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ в рамках комплексной программы «На лыжи!» приглашает всех желающих на массовую гонку «Братская лыжня», которая состоится 8 февраля 2020 года на Курчатовском заливе.

Организаторы мероприятия - администрация Братска и Федерация лыжных гонок.

В 12.00 состоится торжественное открытие мероприятия на базе семейного отдыха «Простоквашино» по адресу: ул. Курчатова, 78а. Старт массовой гонки запланирован на 12.30.

Соревнования будут проводиться по возрастным группам на дистанциях от 1 до 5 километров. Для участия необходимо пройти регистрацию. Коллективные заявки принимаются 4-7 февраля с 10.00 до 18.30 в спорткомплексе «Сибирь». Индивидуальную заявку можно подать в день соревнований на базе отдыха «Простоквашино». Регистрация будет открыта с 10 до 11 часов.

Победители гонки получат кубки, грамоты, подарочные сертификаты и сувениры проекта «На лыжи!». Всем участникам вручат памятные вымпелы.

Трасса для гонки «Братская лыжня» будет подготовлена специальным ратраком, который предоставила компания РУСАЛ в рамках проекта «На лыжи!». Этот проект направлен на популяризацию лыжного спорта и пропаганду здорового образа жизни и реализуется с 2016 года на территории Республики Хакасия, Красноярского края, Иркутской области. С 2017 года география проекта включает Кемеровскую область и Республику Коми, с 2018 года – Урал.

Помимо лыжных праздников, в рамках проекта «На лыжи!» ведется просветительская работа в социальных сетях о лыжном спорте для любителей и профессионалов, создается качественная инфраструктура для занятий лыжами. «На лыжи!» – совместный благотворительный проект компаний РУСАЛ, En+ и Федерации лыжных гонок России.

По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ