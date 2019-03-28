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29.03.2019

С поста директора иркутского дворца спорта «Труд» ушла Ольга Курбан

Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - С поста директора иркутского дворца спорта «Труд» ушла Ольга Курбан, занимавшая это место с 2013 года.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе Минспорта Иркутской области, она уволилась по собственному желанию.

Сама Ольга Курбан нашему агентству пояснила, что причиной ухода стали «внутренние противоречия», отметив, что «от хорошей жизни обычно не уходят».

В Минспорта сообщают, что назначение нового директора находится в ведении их структурного подразделения «Центр спортивной инфраструктуры».

СПРАВКА:

Ольга Курбан является чемпионкой России и серебряным призером чемпионата Европы по легкоатлетическому семиборью, участницей Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, мастером спорта международного класса.

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