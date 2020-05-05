Самоизоляция – «убийца» тела: как сохранить здоровье в четырех стенах? Советы от спорт-профи

Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Коронавирус остается главной темой новостной повестки. Ну а мы вынуждены не только следить за сообщениями, как развивается ситуация в мире, но и перестраивать свой привычный уклад жизни: учиться самодисциплине и организовывать работу из дома, а также находить развлечения, не выходя за порог. Но чем себя занять, если дистанционные концерты – не ваша стихия. Все книги в доме прочитаны, а аудиокниги – верный способ отправить себя на пару-тройку часиков в царство Морфея. В преддверии лета многие парни и девушки хотят привести своё тело в порядок. Все мы хотим выглядеть хорошо и не скрывать свои недостатки под слоем одежды. Но самоизоляция вносит свои коррективы. Как же оставаться в хорошей физической форме без специализированных тренажёрных залов? Сейчас будем разбираться. Тренировочный процесс состоит из нескольких этапов: 1. разминка; 2. растяжка; 3. кардио-упражнения (бег, спортивная ходьба, прыжки на скакалке и т.д.); 4. правильное питание. Одним из самых популярных вариантов физической активности остаётся йога. Да, этот вариант пользуется популярностью больше у представительниц прекрасного пола, но и мужчины тоже не против попрактиковать такой вид физической активности. Инструктор по йоге Елена Синёва делится своим опытом тренировок: - Как сохранить физическую активность во время самоизоляции? Существует множество приятных и полезных способов. Многие из них не требуют большой площади или специального оборудования. Как и я, многие мои коллеги ведут тренировки онлайн. Лучше выбирать не видеозапись, а занятие с живым участием, в которых преподаватель видит всех участников и может их поправлять. Поверьте, ошибки – особенно ошибки начинающих – достаточно типичны. И профессиональному инструктору не составит сложности заметить их и откорректировать даже на экране. И для таких тренировок не нужно тратить кучу времени на поездку в фитнес-залы. Для онлайн занятий нужно только пару свободных квадратных метров и выход в интернет. Онлайн занятия можно подстраивать под себя. В зависимости от своих привычек и предпочтений: например, пару раз в неделю силовые упражнения, раз в неделю растяжка и раз - кардио. Правила самоизоляции не запрещают перемещаться до магазина или аптеки. Будет очень полезно перемещаться по этому пути быстрым шагом или лёгким бегом. При этом сохраняя социально безопасную дистанцию. Проходить или пробегать ваш путь рекомендуется несколько раз, чтобы в сумме пройденное расстояние было в районе нескольких километров. Новые упражнения новичками выполняются зачастую неправильно, отмечает Елена Синева: - Нужно делать те упражнения, которые уже знакомы и привычны. Без тренажеров, собственным весом и подручными предметами можно отлично тренироваться, но осваивать новое лучше, все же, под руководством преподавателя, и онлайн – хороший вариант. Иначе можно себе повредить или, во всяком случае, не получить максимум пользы и удовольствия. Поэтому, если у вас есть любимый, освоенный комплекс упражнений, от которого вам хорошо, и он вам не наскучил – лучше делать его. Если хочется освоить что-то новое, а сейчас для этого очень подходящее и удачное время – лучше найти преподавателя и начать под его руководством. Особенно если вы знаете, что у вас есть какие-то ограничения по здоровью и самочувствию. Я в практике встречалась со множеством людей, которые пытались делать йогу по картинкам в книжке, у них что-нибудь заболело, и они разочаровались навсегда. А ведь в этом случае беда не в картинках, а в том, что каждый вид активности имеет свои противопоказания, ограничения, подготовительные упражнения, облегченные и усложненные варианты. В норме преподаватель, и, в том числе, онлайн-преподаватель, должен до начала занятий опросить вас о состоянии вашего здоровья, ожиданиях от тренировок, оценить уровень физической подготовки и строить занятие соответственно. Поэтому без преподавателя – только знакомые активности. С хорошим тренером можно смело пускаться в эксперименты. Инструктор по цигун Вячеслав Кутищев любезно согласился дать нам советы по набору обязательных упражнений: - Упражнения, которые действительно нужно делать человеку, никак не связаны с наличием тренажеров. Тренажеры создают некоторые специфические формы движения. Вопрос о необходимости этих форм каждый решает для себя сам. К обязательным формам активности я бы отнес суставные разминки (включая позвоночник), упражнения на скручивание и вытяжение длинных связей в теле (простой пример – сурьянамаскар), длительные (не менее 20 минут) малоинтенсивные нагрузки, связанные с проработкой тех или иных полостей и органов тела, типа скандинавской ходьбы (только руками не забывайте махать!), статические позиции малой и средней интенсивности с удержанием, глубокое расслабление. Сейчас на самоизоляции находятся, в том числе, люди, которые увлекаются боевыми искусствами. Среди них профессионалы и любители. По какой программе и методике заниматься им, чтобы не потерять свою форму и технику? На данный вопрос отвечает тренер по тайскому боксу Евгений Кугувалов: - Тренировки дома могут представлять из себя следующий комплекс: 1. скакалка 3-10 мин., или бег на месте с ударами руками в легком темпе; 2. растяжка 5 минут; 3. бой с тенью 5-15 минут. Прорабатываем все базовые удары, связки и элементы защиты, добиваемся исполнения техники без дискомфорта, легко и не думая. Если есть гантели 500-1000 г, работаем полраунда с гантелями, остальное время без, можно добавить взрывы 10 сек. руками; 4. силовая тренировка (отжимания, приседания и т.д.). Для тренировок на улице подойдёт следующий набор действий: 1. кросс 20-60 минут. Можно разнообразить забеганиями в горку или интервальной работой и ускорениями; 2. растяжка 5 минут; 3. бой с тенью 5 минут; 4. турник, брусья 3-5 подходов, количество повторений по вашему уровню. Такой комплекс упражнений каждый может настроить под себя. Некоторые упражнения убрать, а какие-то можно и добавить, исходя из вашего любимого вида спорта. Тренировка на улице совмещает все этапы тренировочного процесса. И с местом для занятий проблем быть не должно. Сейчас много уличных спортивных площадок. И в каждом районе есть школы, которые по умолчанию имеют спортивный стадион с беговыми дорожками, турниками и брусьями. Не стоит забывать, что школы находятся почти во дворах жилых домов. А это позволяет не отходить далеко от дома. Неплохая страховка на случай встречи с полицейским патрулём. По вопросу правильного питания все опрошенные эксперты сходятся в одном мнении. В данном вопросе нужно отличать, когда организм действительно нуждается в калориях, и когда вы идёте к холодильнику от нечего делать. Прежде чем что-то съесть, задавайте себе вопрос: «Зачем я это делаю?». Например, подходя к холодильнику или поднося очередной кусок ко рту, попробуйте осознать, от чего вы избавляетесь и чего достигаете этим действием – в эмоциях, в ощущениях тела. Можно ли достичь этого другим способом? Но не забывайте, что организму нужны питательные вещества и элементы для восстановления после физической нагрузки, а кроме калорий на восстановление, организму нужно ещё и время. Не стоит себе нагружать постоянными интенсивными и силовыми тренировками. Отводите какой-либо день на отдых от физических нагрузок. Не злоупотребляйте жареным, солёным, мучным. Употребляйте больше овощей и фруктов. И никакого алкоголя. Теперь вы знаете, как построить свой тренировочный процесс в домашних условиях. Физическую активность сохраняет дисциплина. Наметили план тренировок и строго его выполняете. Желательно всё записывать, так проще себя мотивировать. Если у вас есть собака, значит, вам нужно с ней гулять. Вот и ещё одно кардио-упражнение в вашу копилку. Найти выход из любой жизненной ситуации не трудно. Было бы желание. Дмитрий Манохин, для Телеинформа Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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