Саночники из Братска стали бронзовыми призёрами Зимних юношеских Олимпийских игр

Братск, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены из Братска, воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова Диана Логинова, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали бронзовыми призёрами на соревнованиях по санному спорту в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года.

Соревнования проходят на санной трассе в Санкт-Морице в Швейцарии, сообщает пресс-служба министерства спорта Приангарья.

Диана Логинова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «одноместные сани». Золотую и серебряную награды выиграли спортсменки из Германии. Михаил Карнаухов и Юрий Чирва заняли третье место среди двухместных экипажей. Золото взял экипаж из Германии, серебро — у представителей Латвии.

Теперь братским спортсменам на Зимних юношеских Олимпийских играх предстоит побороться за медали в командной эстафете.

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В III Зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие спортсмены из более 70 стран. Разыгрываются медали в 16 видах спорта. Игры завершатся 22 января.