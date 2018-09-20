Сборная АО «Ангарскцемент» завоевала бронзу 11-й спартакиады холдинга «Сибирский цемент»

Ангарск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Команда АО «Ангарскцемент» завоевала бронзу одиннадцатой спартакиады холдинга «Сибирский цемент». Мероприятие проходило с 5 по 8 сентября на базе отдыха «Ангара», расположенной в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба компании. Более 230 человек – участников, зрителей, организаторов – объединил на берегах Ангары спортивный праздник, на который приехали цементники из разных регионов Сибири. В этом году за награды соревнований боролись девять коллективов. В их числе шесть команд, представляющих предприятия холдинга, а также сборные АО «Ангарскцемент» и АО «Искитимцемент» – обществ, одним из акционеров которых является группа АО «ХК «Сибцем». На церемонии открытия спартакиады состоялся традиционный парад команд, был поднят флаг соревнований, зажжен символический огонь. Участников поприветствовали руководители управляющей компании и предприятий «Сибирского цемента». Много тёплых эмоций вызвало появление в зале символа спартакиады – байкальской нерпы. С ростовой куклой сфотографировались все желающие. На удачу капитанам команд вручили игрушечных бельков. Украсили праздник творческие номера, подготовленные музыкантами духового оркестра Главного управления МЧС России по Иркутской области и артистами из лучших коллективов столицы Восточной Сибири. «Иркутская область принимала спартакиаду цементников в 2013 году. И вот через пять лет соревнования вернулись на Байкал, открыв второе десятилетие спортивной жизни Холдинга «Сибирский цемент», – говорит генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. – Ангарскому цементно-горному комбинату выпала большая честь быть принимающей стороной. Одиннадцатая спартакиада стала особенной: впервые за четыре года мероприятие прошло в новом месте, в программу включены новые виды спорта, это значит, что приехали новые спортсмены, участвовавшие в них. Уверен, спортивный праздник принёс всем гостям незабываемые впечатления, необыкновенная энергетика Байкала этому способствовала. Главная интрига сложилась вокруг «Ангарскцемента»: сможет ли коллектив взять пятое золото подряд. Команда выступила достойно, вошла в тройку призёров. Спорт нас объединяет, помогает стать ещё более сплочёнными, что, несомненно, положительно сказывается на решении производственных задач в ежедневной деятельности коллектива «Ангарскцемента». В течение четырёх дней работники предприятий соревновались в командных и индивидуальных дисциплинах. Цементники определили лучших в чемпионатах по мини-футболу, волейболу, стритболу, настольному теннису, армрестлингу, дартсу. После долгого перерыва состоялось первенство по плаванию. Впервые было организовано состязание для самых сильных и выносливых – турнир по кроссфиту. Вне зачета прошли традиционный конкурс чирлидеров и весёлая спортивная игра «Бампербол». Ангарские цементники показали хорошие результаты во всех состязаниях. По итогам футбольного чемпионата представители предприятия заняли четвертое место. Волейболисты комбината стали серебряными призёрами спартакиады, пропустив вперед лишь красноярцев. Ангарские стритболисты и армрестлер Максим Бутырин принесли в «копилку» команды бронзовые медали. Хорошую технику в турнире по кроссфиту продемонстрировал многократный призёр спартакиад холдинга Сергей Кузнецов. Но, проиграв по времени, он остановился в шаге от пьедестала почета. В заключительный день соревнований золото в женском плавании взяла Наталья Черных, заняв вместе с пловцом Алексеем Черкашиным третье место в общем зачёте. Независимое жюри конкурса чирлидеров высоко оценило прекрасное выступление болельщиц «Ангарскцемента», присудив им бронзу. По итогам всех состязаний сборная АО «Ангарскцемент», победитель четырёх предыдущих спартакиад, оказалась на третьей строке турнирной таблицы, уступив первенство «Топкинскому цементу». Серебро соревнований выиграли представители «Красноярского цемента». На церемонии закрытия мероприятия победителям и призерам турниров вручили медали, дипломы, кубки и памятные подарки. «В спорте невозможно оставаться чемпионом всегда, – комментирует капитан сборной АО «Ангарскцемент» Антон Шишковский. – Семь лет мы участвуем в спартакиадах холдинга и каждый раз возвращаемся на любимый завод с кубком, в этом году он бронзовый. На XI спартакиаду ехали практически в прежнем составе, понимали, что другие сборные хорошо изучили нас, серьёзно усилились. Каждый спортсмен «Ангарскцемента» сделал для победы всё, что мог. На сегодняшний день команда Топкинского цемзавода объективно сильнее нас, у неё золото в четырёх дисциплинах. В некоторых ситуациях «Ангарскцементу» ещё и не повезло. Нам не впервой испытывать горечь поражений, но мы умеем делать выводы и работать над ошибками». СПРАВКА: Первая Спартакиада холдинга «Сибирский цемент» прошла в 2006 году в Красноярске. Цементники определили сильнейших в первенствах по волейболу и мини-футболу.

прошла в 2006 году в Красноярске. Цементники определили сильнейших в первенствах по волейболу и мини-футболу. Следующая Спартакиада состоялась в 2009 году в г. Топки Кемеровской области. В программу состязаний, посвященных пятилетию холдинга «Сибирский цемент», вошли турниры по мини-футболу, волейболу, гребле на лодке, легкоатлетическому кроссу и перетягиванию каната. С тех пор соревнования проходят ежегодно. Традицию поддерживают руководители и работники компании, а также сотрудники предприятий, одним из акционеров которых является группа АО «ХК «Сибцем».

Подготовку к состязаниям сибцемовцы ведут постоянно – в течение года на заводах холдинга проходят внутренние спартакиады по различным дисциплинам. Кроме того, цементники принимают участие в областных, городских, районных, поселковых турнирах. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

ангарскцемент Тэги: View the discussion thread.