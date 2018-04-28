Сборная Иркутской области победила в международном чемпионате по пожарно-спасательному многоборью

Иркутск, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый международный чемпионат по функциональному пожарно-спасательному многоборью (пожарно-спасательный кроссфит) завершился победой сборной Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в канун Дня пожарной охраны центральная площадь Иркутска стала огромной спортивной площадкой для 47 команд МЧС из сибирских, уральских, дальневосточных регионов и пожарных из Узбекистана.

Инициатива проведения масштабных стартов по пожарно-спасательному кроссфиту принадлежит руководству Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России. Организовали мероприятие власти региона и Главное управление МЧС по Иркутской области. Глава МЧС России Владимир Пучков, давший старт Первому Международному чемпионату, отметил, что это мероприятие объединило не только пожарных, спасателей, но также всех специалистов, работающих в сфере безопасности жизнедеятельности населения.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Иркутской области

«Проигравших здесь точно не будет, потому что подготовка к этим масштабным соревнованиям потребовала от каждого участника максимальных усилий – и физических, и моральных. Потребовала выносливости, умения работать плечо к плечу, подхватывая эстафету. И все это, в конечном итоге, позволяет повысить уровень профессионального мастерства бойцов, их способность противостоять различным стихиям», - подчеркнул министр.

Чугунные гири, 40-метровые пожарные рукава, 70-килограммовые манекены, штанги и сэндбэги (сумки с песком) весом в 40 килограммов, 120-килограммовые автомобильные покрышки, трёхтонные внедорожники – далеко не полный перечень инвентаря, с которым работали команды. Силовые упражнения высокой интенсивности выполнялись в боевой одежде и со снаряжением, а это дополнительный вес в 25 килограммов. Спортивная нагрузка – на пределе человеческих возможностей, она максимально близка к рабочей нагрузке пожарного спасателя в чрезвычайных условиях.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Иркутской области

«Наши бойцы приложили недюжинные усилия, чтобы новый вид профессионального многоборья на принципах кроссфита всего за пару лет из любительских состязаний вырос до уровня международного чемпионата. Мы не исключаем, что в скором времени он займет достойное место среди ведомственных видов спорта», - сообщил главный судья соревнований, начальник физической подготовки и спорта СРЦ МЧС России полковник внутренней службы Константин Бабушкин.

В программу соревнований были также включены показательные выступления женских и детских команд, что ещё раз доказало универсальность и перспективность пожарно-спасательного кроссфита.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Иркутской области

В финале Первого Международного чемпионата встретились четыре команды, лидирующие по итогам предварительных забегов: Иркутской, Челябинской, Тюменской областей и Уральского института государственной противопожарной службы. Всё решили последние мгновения завершающего этапа. С отрывом в одну секунду победу вырвала сборная Иркутской области, в очередной раз доказав свое безусловное лидерство в этом виде спорта. На втором месте команда ГУ МЧС России по Тюменской области, которая за короткий срок блестяще подготовилась к стартам. Третье место заняли пожарные из Челябинской области.

«На таких тяжелейших спортивных этапах закаляется характер. Зрители увидели, на что способны бойцы МЧС и к чему должны стремиться начинающие огнеборцы. Каждый спортсмен – пример мужества и выдержки», - отметил начальник СРЦ МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

В церемонии награждения принял участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который искренне поблагодарил участников не только за зрелищную борьбу, но и за их ежедневную работу по спасению людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Иркутской области

Всего в чемпионате приняли участие 360 человек. Команды улучшили прохождение всех этапов в среднем на пять минут в сравнении с прошлым годом. Онлайн-трансляцию соревнований просмотрели порядка 12 тысяч зрителей.

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