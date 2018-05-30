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31.05.2018

Сергей Брилка поздравил Екатерину Веденееву с победой на международном турнире по художественной гимнастике

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Воспитанница иркутской детско-юношеской спортивной школы «Зенит», мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева выиграла золотую медаль в многоборье на международном турнире по художественной гимнастике Luxembourg Trophy – 2018.

С победой поздравил иркутскую спортсменку председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, сообщает пресс-служба областного парламента.

«Неоднократно Вы доказывали свое потрясающее мастерство, талант и упорство на соревнованиях самого высокого уровня, – говорится в приветственном адресе спикера. – И эта победа, которую Вы одержали на международном турнире, где принимали участие лучшие из лучших гимнасток России, Украины, Португалии, Хорватии, Бразилии, Болгарии, Чехии, Великобритании и других стран, стала заслуженным признанием Вашей одаренности и неординарных способностей, наградой Вам и Вашему тренеру за тяжелейший ежедневный труд!»

Сергей Брилка также выразил благодарность тренеру гимнастки, Елене Александровне Дрожановой за профессионализм, искреннее радение за свое дело, за огромный труд, вложенный в успех спортсменки. «От имени депутатского корпуса Законодательного Собрания Иркутской области выражаю Вам и Елене Александровне глубокую благодарность за то, что вы достойно несете знамя гимнастической школы Приангарья, вписав новую строку в историю спортивной Славы не только Иркутской области, но и всей нашей страны!», – сказал председатель областного парламента.

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