Сергей Левченко предложил построить в Приангарье детскую спортшколу по баскетболу

Иркутская область, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области может появиться детская спортивная школа по баскетболу. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко во время встречи с президентом общероссийской общественной организации «Российская федерация баскетбола» Андреем Кириленко.

– Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше детей занимались спортом. В прошлом году открыли областную спортивную школу по хоккею с мячом «Сибскана». В ряде муниципалитетов работают ее отделения. Все занятия там проводятся бесплатно. Я думаю, мы сможем организовать подобную школу и по баскетболу, – сказал цитирует пресс-служба регправительства слова губернатора.

Глава региона подчеркнул, что сейчас в регионе активно ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

– Если три года назад в регионе строили по одному ФОКу в год, то в этом году мы строим и реконструируем 19 объектов. Это, в свою очередь, также позволит развивать детский спорт, в том числе баскетбол. Кроме того, спортивные секции планируем организовывать на базе школьных спортивных залов, – подчеркнул глава региона.

Как сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник, баскетбол входит в тройку наиболее динамично развивающихся видов спорта в Приангарье. По данным Федерации баскетбола Иркутской области, на сегодняшний день баскетболом в регионе занимаются более 20 тысяч человек, и количество желающих заниматься растет. В первенстве России Иркутская область представлена детскими командами всех возрастов. Иркутская область участвует в проекте КЭС-Баскет, соревнованиях, которые проводятся по всей стране среди лучших школьных команд России. Возрождена студенческая баскетбольная «Лига АСБ». Создан дивизион «Байкал», в состав которого входят команды Иркутска, Ангарска, Братска, Улан-Удэ и Читы. В сезоне 2017-2018 годов иркутская команда «Университет» среди более 800 команд получила право выступать в ТОП-16 лучших студенческих команд Ассоциации студенческого баскетбола России.

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