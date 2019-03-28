Сергей Сокол: Наша задача – обеспечить тренерам и спортсменам достойные условия

Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Совершенствование законодательства в сфере развития детского и юношеского спорта должно быть направлено не только на укрепление материально-технической базы, но и на поддержку и защиту интересов тренеров и спортсменов. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на заседании Совета законодателей Сибирского федерального округа, которое прошло в Красноярске, сообщает пресс-служба ЗС. – Сегодня мы затронули очень важную тему и обсудили с коллегами из других регионов Сибири, каким образом эффективно обеспечить возможность детям заниматься спортом и научить их добиваться высоких спортивных результатов. Был представлен интересный опыт, озвучены проблемы, – поделился Сергей Сокол. – Очевидно, что необходимы достойные условия и квалифицированные тренеры. Надо предоставить им такой социальный пакет, который позволит спокойно заниматься своей работой. Нужно подумать и о том, как защищать наших спортсменов, в том числе и после того, как они уходят из профессионального спорта. Нельзя, чтобы их опыт пропал даром, необходимо создать им условия для занятия тренерской работой. Также в своем выступлении Сергей Сокол обратил внимание на необходимость разработки дополнительных мер, направленных на развитие детско-юношеского адаптивного спорта, внедрение специальных программ в ДЮСШ. Как было отмечено, в рамках проекта «Спорт – норма жизни», который является важнейшей частью национального проекта «Демография», предполагается доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, причем охват детей и молодежи должен составить 86%. Участники заседания обратили внимание на необходимость законодательного урегулирования полномочий субъектов, федерального центра и органов местного самоуправления. Так, председатель Совета законодателей СФО и Законодательной думы Томской области Оксана Козловская заметила, что в федеральный закон о физической культуре и спорте внесено более 50 поправок. По ее словам, обнадеживает, что президент РФ сказал о разработке нового закона с учетом того положительного опыта, который накоплен в субъектах РФ. Кроме того, представители законодательных органов сибирских регионов указали на недостаток финансов на организацию службы спортивной медицины, и на то, что в целом вопрос дополнительного финансирования сферы спорта стоит довольно остро. Другой проблемой является кадровое обеспечение. По федеральным стандартам требуются специалисты с новыми прикладными компетенциями, которые будут вести современное научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение организаций в сфере спортивной подготовки. В проект решения заседания было предложено внести ряд пунктов, касающихся унификации законодательства, увеличения оплаты труда тренеров, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета на спортивную отрасль. Участник заседания также предложили продолжить работу по формированию системы государственной аттестации тренеров и иных специалистов отрасли. Подводя итог работы Совета законодателей СФО, Сергей Сокол подчеркнул, что вопросам развития детского и юношеского спорта Законодательное собрание уделяет особое внимание. По словам спикера, у Иркутской области есть возможности для того, чтобы стать одним из лидеров в этой сфере, и депутаты областного парламента готовы оказывать органам исполнительной власти всяческую поддержку в работе в этом направлении, в том числе в рамках своей законотворческой деятельности. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

иркутская область

сергей сокол Тэги: View the discussion thread.