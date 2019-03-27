Сергей Сокол в Красноярске обсудит вопросы развития спорта с руководителями парламентов регионов СФО

СФО, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В обсуждении вопросов развития детского и юношеского спорта в Сибири примет участие председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Этой теме посвящено заседание Совета законодателей СФО, которое проходит в Красноярске 28 марта.

Как сообщает пресс-служба ЗС, председатели представительных органов власти регионов, входящих в СФО, посетят «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» и ряд современных спортивных объектов, где проходили соревнования Универсиады-2019. Красноярцы расскажут об организации Всемирных студенческих игр и возможностях, которые Универсиада открыла для юных спортсменов. Представители субъектов поделятся своей информацией в ходе всестороннего обсуждения вопроса «Законодательное обеспечение развития детского и юношеского спорта в регионах Сибирского федерального округа. Опыт и проблемы».

Как отметил спикер областного парламента Сергей Сокол, создание условий для занятий спортом в первую очередь для детей – одно из приоритетных направлений работы депутатов ЗС. По настоянию парламентариев расходы на поддержку спорта в бюджете региона были существенно увеличены. Кроме того, для развития спортивной инфраструктуры Приангарья депутаты инициировали и приняли закон, освобождающий спортобъекты, в том числе новые ФОКи, от налога на имущество.

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