Сформирована рабочая группа по иркутскому футбольному клубу «Зенит»

Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По поручению исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева министерство спорта Приангарья сформировало рабочую группу по вопросу деятельности иркутского футбольного клуба «Зенит».

Ее возглавил исполняющий обязанности министра спорта области Илья Резник, сообщает пресс-служба главы региона.

– Рабочей группе предстоит разработать дорожную карту по дальнейшему развитию клуба. В состав группы вошли представители клуба, федерации футбола Иркутской области, министерства спорта, министерства экономического развития области, болельщики клуба. В ближайшее время состоится первое заседание, – отметил Илья Резник.

Свое согласие войти в рабочую группу дал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представитель от Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Также в ее составе – генеральный директор федерации футбола Иркутской области Вадим Вдовиченко, президент федерации футбола области Юрий Лапин, генеральный директор ФК «Зенит» Сергей Говорухин, капитан команды Илья Кунгуров, главный тренер ФК «Зенит» Олег Яковлев, директор областной спортивной школы по футболу «Байкал» Сергей Моргунов и другие.

Напомним, команда футбольного клуба «Зенит» является участницей «ОЛИМП – первенства России» (второй дивизион, зона «Восток») и представляет Иркутскую область с 2016 года. Она финансируется из внебюджетных источников, в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве между правительством Иркутской области и хозяйствующими субъектами. В сезоне 2018-2019 годов команда «Зенит» заняла третье место. Сейчас клуб имеет задолженность, в том числе по заработной плате.