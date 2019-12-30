Шелеховчане снова встали «На лыжи!»

Шелехов, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Городской спортивный праздник «На лыжи!» прошел 28 декабря в Шелехове. В этом году мероприятие состоялось уже в четвертый раз, в нем приняли участие более 150 человек.

Для участников провели массовую зарядку, забеги на 1,2 и 4 километра. Победители соревнований получили медали, грамоты и сладкие призы. Организаторами праздника выступили Иркутский алюминиевый завод ОК РУСАЛ, Федерация лыжных гонок Иркутской области и администрация города Шелехова.

«На лыжи!» – это совместный благотворительный проект РУСАЛа, En+ и Федерации лыжных гонок России. В дни новогодних каникул аналогичные праздники пройдут на Урале и в городах Сибири – в Иркутске, Братске, Красноярске, Ачинске, Саяногорске, Абакане и других.

Основная цель проекта – развитие зимних видов спорта, создание вариантов досуга для жителей, пропаганда лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта в Сибири. С каждым годом количество участников проекта увеличивается, что говорит о востребованности подобного формата городских мероприятий.

– Очень важно, что основными участниками этих соревнований являются дети. Мы приветствуем, что ребята уже с самого юного возраста становятся участниками спортивных мероприятий, закаляются в наших непростых условиях. Несмотря на мороз, сегодня собралось почти девяносто детей, – прокомментировал праздник директор по персоналу Иркутского алюминиевого завода Сергей Юрьевич Шишкин.

По информации пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ