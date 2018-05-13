ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Спорт
14.05.2018

Шесть медалей завоевали дзюдоисты Приангарья на всероссийских соревнованиях

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Шесть медалей завоевали спортсмены Иркутской области на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Александра Бебенина, которые прошли в конце апреля в Новокузнецке.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, участие в турнире приняли более 130 спортсменов из 16 регионов страны.

Елена Юркина выступала в весовой категории 63 кг. По ходу турнира провела три схватки, в каждой одержав убедительную победу. Алим Калаев в весовой категории 81 кг одержал четыре победы. По результатам соревнований они оба получили путевки на чемпионат России по дзюдо, который пройдет в октябре 2018 года в Грозном. Спортсмены являются воспитанниками клуба дзюдо «Мори» и тренируются под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых.

Серебряным призером в весовой категории 100 кг стал Дмитрий Ворожбит, тренером которого является Алексей Гончаров. Бронзовые медали выиграли Валентин Булдаков (весовая категория 60 кг), Варвара Чарохчан (57 кг) и Ирина Терещенко (63 кг). Валентин тренируется у Алексея Утенина, Варвара и Ирина – у Григория Ильина.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске