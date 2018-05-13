Шесть медалей завоевали дзюдоисты Приангарья на всероссийских соревнованиях

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Шесть медалей завоевали спортсмены Иркутской области на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Александра Бебенина, которые прошли в конце апреля в Новокузнецке.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, участие в турнире приняли более 130 спортсменов из 16 регионов страны.

Елена Юркина выступала в весовой категории 63 кг. По ходу турнира провела три схватки, в каждой одержав убедительную победу. Алим Калаев в весовой категории 81 кг одержал четыре победы. По результатам соревнований они оба получили путевки на чемпионат России по дзюдо, который пройдет в октябре 2018 года в Грозном. Спортсмены являются воспитанниками клуба дзюдо «Мори» и тренируются под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых.

Серебряным призером в весовой категории 100 кг стал Дмитрий Ворожбит, тренером которого является Алексей Гончаров. Бронзовые медали выиграли Валентин Булдаков (весовая категория 60 кг), Варвара Чарохчан (57 кг) и Ирина Терещенко (63 кг). Валентин тренируется у Алексея Утенина, Варвара и Ирина – у Григория Ильина.

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