СМИ: в бассейн можно будет ходить без справок

Интернет, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В среду, 4 декабря, стало известно, что граждане России старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок. Подчеркивается, что соответствующее решение вынес Верховный суд Российской Федерации, сообщают «Аргументы недели» .

Ранее идею отменить справки выдвинул Роспотребнадзор, специалисты которого настаивали на том, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку для плавания в бассейне. Исключение, как сообщили в ведомстве, должны составлять города, в которых наблюдается нарушение эпидемиологической ситуации.

В Роспотребнадзоре полагают, что требование справок – это нарушение прав потребителей. Руководители бассейнов, однако, выступили против данной инициативы, поскольку, по их мнению, без заключения врачей возникает риск распространения заболеваний. Верховный суд принял решение в пользу ведомства.