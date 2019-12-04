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Спорт
05.12.2019

СМИ: в бассейн можно будет ходить без справок

Интернет, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В среду, 4 декабря, стало известно, что граждане России старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок. Подчеркивается, что соответствующее решение вынес Верховный суд Российской Федерации, сообщают «Аргументы недели».

Ранее идею отменить справки выдвинул Роспотребнадзор, специалисты которого настаивали на том, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку для плавания в бассейне. Исключение, как сообщили в ведомстве, должны составлять города, в которых наблюдается нарушение эпидемиологической ситуации.

В Роспотребнадзоре полагают, что требование справок – это нарушение прав потребителей. Руководители бассейнов, однако, выступили против данной инициативы, поскольку, по их мнению, без заключения врачей возникает риск распространения заболеваний. Верховный суд принял решение в пользу ведомства.

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2019-11-27-08-47-42
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Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков проведет в Иркутске мастер-класс26.11.2019
2019-11-26-07-07-18
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2019-11-22-05-46-07
Ландграф, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина успешно выступила на международных соревнованиях и первом этапе Кубка Европы по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Ландграфе в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
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Бодайбо, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Полюс Вернинское» организовало в Бодайбо турниры по четырем видам спорта. Гвоздем программы стал розыгрыш корпоративного кубка по мини-футболу. Всего за трофей боролись семь команд, сообщает пресс-служба компании.
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2019-11-20-05-41-37
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-20-21-
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2019-11-11-03-39-45
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2019-11-06-04-07-28
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-23-
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