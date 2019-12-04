|Спорт
|05.12.2019
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СМИ: в бассейн можно будет ходить без справок
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Интернет, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В среду, 4 декабря, стало известно, что граждане России старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок. Подчеркивается, что соответствующее решение вынес Верховный суд Российской Федерации,
Ранее идею отменить справки выдвинул Роспотребнадзор, специалисты которого настаивали на том, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку для плавания в бассейне. Исключение, как сообщили в ведомстве, должны составлять города, в которых наблюдается нарушение эпидемиологической ситуации.
В Роспотребнадзоре полагают, что требование справок – это нарушение прав потребителей. Руководители бассейнов, однако, выступили против данной инициативы, поскольку, по их мнению, без заключения врачей возникает риск распространения заболеваний. Верховный суд принял решение в пользу ведомства.
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