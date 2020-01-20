События мира спорта и любопытные факты

Российская Федерация, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Известный российский футболист Александр Кокорин продолжает всех удивлять. Например, на тренировке питерского клуба «Зенит» он смог забить гол ударом через себя. Напомним, что спортсмен известен не только своей превосходной игрой, но и участием в драках в центре столице осенью 2018 года. За такое поведение Александр получил тюремный срок. Прошлым летом срок действия контракта с клубом у Кокорина завершился, и сторонами было подписано новое соглашение о сотрудничестве которое рассчитано до ближайшего лета. К слову, есть футбольные болельщики, которые не только любят следить за любимой игрой (возможно и там, где играет Александр Кокорин), но и предпочитают делать ставки на футбол. И в помощь в прогнозировании им может быть ресурс, который предоставляет точную футбольную аналитику с применением технологий искусственного интеллекта и без человеческого вмешательства (подробную информацию можно узнать тут). Ознакомившись с выкладками прогнозирования, ставки игрокам наверняка делать будет легче.

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В австралийском Мельбурне из-за дождей, сменивших удушающую жару, не состоялось несколько запланированных теннисных соревнований. Отыграно было лишь несколько матчей, а остальные перенесли.

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Перед выступлениями гимнасты могут нанести на руки и растереть белый порошок. Это магнезия. Состав используют для удаления с рук малейших частиц влаги, которая может спровоцировать падение со снаряда. Также магнезия облегчает скольжение, делать элементы на брусьях или перекладине гимнастам при ее использовании проще.

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У мячика, предназначенного для игры в настольный теннис, вес составляет 2,5 грамма.

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Пловцам-синхронистам необходимо и на воде, и под водой слышать музыку. Чтобы звук шел и под водой, в бассейне встраиваются специальные динамики.

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Удар профессионального волейболиста может быть такой силы, что мяч полетит со скоростью 130 км/час. А удар хоккеиста может быть еще мощнее, от него шайба развивает скорость до 160 км/час.

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Баскетболисты – очень высокие люди. Например, спортсмен-центровой Сун Минмин имеет рост в 236 см. Впечатляет и вес мужчины – 152 кг.

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Стойкостью спортсменов иногда можно просто поразиться и восхититься. Например, японский гимнаст Сун Фудзимото умудрился сломать колено во время командных соревнований. Но выступления свои он продолжил. И только завершив их, упал, корчась от боли. Очень мужественно держался Сун и в итоге никого не подвел.