Соперником «Байкал-Энергии» в борьбе за «бронзу» станет «Уральский Трубник»

Иркутск, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Первоуральске 16 марта определился соперник иркутской «Байкал-Энергии» в борьбе за третье место в Чемпионате России по хоккею с мячом. Им станет ХК «Уральский трубник». Об этом сообщает пресс-служба Федерации по хоккею с мячом РФ.

Команда из Первоуральска 16 марта завершила серию плей-офф, в которой трижды уступила московскому «Динамо».

Напомним, «Байкал-Энергия» трижды уступила хабаровскому «СКА-Нефтянику», вылетев из борьбы за золотые медали. В этой серии команда потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

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