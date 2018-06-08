Соревнования по экстремальным видам велоспорта пройдут в Иркутске

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Соревнования среди велосипедистов по BMX и MTB пройдут в Иркутске скейтпарке «Солнечный» 10 июня.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, участие в них примут порядка 40 спортсменов из Иркутской области, Красноярска, Улан-Удэ и Читы. Мероприятие проводится при поддержке администрации города. Об этом рассказал один из организаторов соревнований, руководитель общественного движения любителей экстремальных видов спорта в Иркутске Дмитрий Алексеев.

В качестве специального гостя на мероприятие приглашен известный российский маунтинбайк-райдер, постоянный участник международных и российских соревнований и шоу, многократный победитель и призер состязаний по MTB-фристайлу Павел Алехин. Приглашенный спортсмен откроет соревнования, а также проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих.

По предварительным данным в областном центре уличным экстремальным спортом занимаются порядка пяти тысяч человек. С каждым годом это число увеличивается в связи с обустройством новых скейт-площадок. Как рассказал начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Александр Шапочкин, в 2016 году при поддержке мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и в рамках программы «Народные инициативы» был построен скейтпарк «Солнечный». 1 июня этого года при поддержке председателя городской думы Евгения Стекачева была открыта скейт-площадка в микрорайоне Университетский. Сейчас ведется работа по устройству скейт-площадки на острове Юность.

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