Специальный приз от «Единой России» вручил Сергей Сокол самым юным участникам «Лыжни России»

Иркутский район, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Иркутское региональное отделение «Единой России» ежегодно выступает спонсором «Лыжни России». Традиционно партия наградила специальным призом двух самых юных и самых быстрых участников лыжной гонки. 38-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2020» состоялась 8 февраля на территории лыжной базы ИрГАУ в поселке Молодежный Иркутского района. Как сообщает пресс-служба реготделения партии, в самом массовом спортивном мероприятии страны приняли участие иркутские партийцы, сторонники «Единой России», молодогвардейцы. Перед началом и во время заездов в передвижной палатке, украшенной символикой «Единой России», партийцы угощали участников и гостей соревнований горячим чаем и сладостями. Символы региона и партии – ростовые фигуры нерпы и медведя – фотографировались с участниками лыжного забега. С приветственным словом к участникам гонки обратился секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Он поздравил всех собравшихся с подходящей для лыжного забега погодой и пожелал участникам победы. – Друзья, мы с вами счастливые люди, поскольку во многих регионах пришлось перенести «Лыжню России» из-за отсутствия снега. У нас в Иркутской области и снега достаточно, и погода прекрасная. Я вас поздравляю с этим замечательным спортивным праздником. Желаю хорошо пробежать, зарядиться энергией. Здоровья вам, позитива, пусть все у вас будет хорошо, – обратился к участникам соревнования Сергей Сокол. В Иркутске всероссийская лыжная гонка прошла уже в 16-й раз при поддержке партии «Единая Россия». Взрослые участники пробежали дистанции на 5 и 10 км. По окончании забегов лучшие из лыжников получили дипломы и призы от Министерства спорта Иркутской области. Памятные подарки от «Единой России» получили самые юные участники, победители детского забега на 300 метров – четырехлетние двойняшки Степан и Варвара Косыгины. Они первыми пришли на финиш, опередив других мальчиков и девочек. От партии «Единая Россия» им вручили больших плюшевых медведей. Тренер юных победителей «Лыжни России», инструктор по физической культуре детского сада №162 Иркутска Дарья Иноземцева рассказала, что на лыжи дети встали всего месяц назад, но уже сейчас уверенно не только стоят на них, но и бегут быстрее других ребят. – Наш детский сад впервые в этом году принял участие в «Лыжне России». Я решила привезти детей на такую массовую гонку, чтобы они сами увидели настоящий забег. Оказалось, что наши дети, которые всего месяц назад встали на лыжи, уже сейчас готовы показать результат. Будем продолжать тренировки, я надеюсь, они станут настоящими чемпионами, – отметила тренер. Юные победители остались довольны результатами гонки, поблагодарили за подаренных медведей и пообещали вновь принять участие в «Лыжне России» в следующем году. Отметим, «Единая Россия» традиционно принимает участие в организации и проведении лыжни, в том числе и в рамках партийного проекта «Детский спорт», финансирование которого продолжено в новом году. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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