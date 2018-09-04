Спецшколу по дзюдо и самбо откроют в Усолье-Сибирском 6 сентября

Усолье-Сибирское, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 6 сентября открывается специализированная школа дзюдо и самбо. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

Значимость этого события отметил спикер областного парламента Сергей Брилка, заявив, что, определяя будущее назначение для здания бывшего расчетно-кассового центра, в городе остановили свой выбор именно на спортивном объекте, востребованном юными спортсменами.

Как рассказал директор МБУДО «ДЮСШ №1» Геннадий Чернявский, прежде о таких условиях для занятий дзюдоистам и самбистам оставалось только мечтать – тренировки проходили в приспособленных помещениях, к тому же в удалении от остановок общественного транспорта. В новом же здании выполнен современный ремонт, готов зал с ковром-татами, оснащен тренажерный зал, есть раздевалки, душевые, медицинский кабинет.

– Расположение здания тоже удобное – близко остановки транспорта, рядом много жилых домов. Идет запись желающих заниматься этими видами спорта с 8-летнего возраста. Тренировки – бесплатные, – сообщил Геннадий Чернявский.

Директор также отметил высокую заинтересованность родителей спортсменов в открытии специализированной школы, в частности, они осуществляли общественный контроль за ходом ремонтных работ.

– Дзюдо очень популярно в Усолье, такой специализированный зал ждали многие жители города, – подчеркнул Сергей Брилка. – Подобные новые спортивные объекты – результат, в том числе политики, проводимой Законодательным собранием Приангарья. Депутатским корпусом второго созыва было принято решение о значительном увеличении финансирования государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». И если в 2014 году объем финансирования составлял 0,5 млрд рублей, то к 2018 году нам удалось увеличить этот показатель более чем в три раза – до 1,8 млрд рублей.

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