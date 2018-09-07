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08.09.2018

Спортивно-оздоровительный комплекс открылся в поселке Алексеевск Киренского района

Киренский район, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - В поселке Алексеевск Киренского района 7 сентября состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса, возведенного в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы.

В открытии принял участие министр спорта Приангарья Илья Резник, сообщает пресс-служба ведомства.

– Для жителей поселка Алексеевск открытие нового спортивного объекта – долгожданное событие. Спортивно-оздоровительный комплекс будет работать при общеобразовательной школе, спортзал которой много лет назад сгорел, и дети занимались в приспособленном помещении. Благодаря государственной программе, жители поселка будут заниматься физической культурой и спортом в комфортных условиях, – сказал Илья Резник.

Напомним, спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Алексеевск имеет спортивный зал, предназначенный для занятий групп здоровья, общефизической и атлетической подготовки, для игровых видов спорта и занятий художественной и ритмической гимнастики. В спорткомплексе есть вспомогательные помещения: кабинет медсестры, комната отдыха, помещения для тренеров и администрации, душевые и другие.

Общий объем финансирования строительства спортобъекта составил более 55,7 млн рублей, из них почти 53 млн рублей – средства областного бюджета, остальные – муниципального.

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