Спортсмены из Китая не будут участвовать в чемпионатах мира по бенди в Иркутске и Осло

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Мужская и женская сборные Китая не примут участия в чемпионатах мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Иркутске (1-6 марта, группа Б) и среди женских в Осло (19-22 февраля).

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России, причиной такого решения стала ситуация с вспышкой коронавируса пневмонии в Китае и возможностью его распространения на другие команды участвующие в турнире.

В календари игр чемпионатов мира будут внесены изменения.