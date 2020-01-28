Стартовала регистрация участников на открытый Байкальский марафон на коньках

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области началась регистрация на открытый Байкальский марафон по конькобежному спорту, который с 28 февраля по 1 марта 2020 года пройдет в бухте Базарная губа в районе поселка Сахюрта Ольхонского района.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в соревнованиях могут принять участие все желающие на любых моделях коньков. Регистрация участников проходит на сайтах baikalmarathon.blogspot.ru и marathon.skating.global.ru . Байкальский марафон проводится по заранее подготовленной трассе. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Во время соревнований обеспечивают безопасность сотрудники ГИМС и ГИБДД, дежурит медицинский персонал, в определенных пунктах по трассе стоят судьи.

По программе соревнований предусмотрена ночная гонка протяженностью 5 км для взрослых и 100 метров для детей. На следующий день, 29 февраля, любители, дети и ветераны могут преодолеть дистанцию в 5 или 10 км, профессионалы смогут посоревноваться на дистанциях 25, 50 или 100 км по кругу. В этот же день состоятся семейные и детские эстафеты, забег в купальниках на 500 метров и зимнее плавание. 1 марта запланирована традиционная экскурсия на остров Огой.

Ожидается, что в открытом Байкальском марафоне на коньках примут участие любители активного образа жизни из Москвы, Челябинска, Миасса, Иркутска, Ангарска и других российских городов, а также приедут гости из Чехии, Кореи, Монголии и других стран.

Расписание соревнований:

28 февраля, 21:00 – Старт на дистанцию 100 метров,

28 февраля, 21:30 – Старт на дистанцию 5000 метров.

29 февраля, 12:00 – Открытие соревнований,

29 февраля, 12:30 – Забеги в купальниках,

29 февраля, 13:15 – Старт на дистанцию 500 метров для детей 3-4 года,

29 февраля, 13:30 – Старт на дистанции 5, 10, 25 и 50 км,

29 февраля, 18:00 – Торжественное награждение призеров и победителей.

1 марта, 10:00 – Экскурсия на остров Огой.

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