|Спорт
|29.01.2020
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Стартовала регистрация участников на открытый Байкальский марафон на коньках
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Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области началась регистрация на открытый Байкальский марафон по конькобежному спорту, который с 28 февраля по 1 марта 2020 года пройдет в бухте Базарная губа в районе поселка Сахюрта Ольхонского района.
Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в соревнованиях могут принять участие все желающие на любых моделях коньков. Регистрация участников проходит на сайтах
По программе соревнований предусмотрена ночная гонка протяженностью 5 км для взрослых и 100 метров для детей. На следующий день, 29 февраля, любители, дети и ветераны могут преодолеть дистанцию в 5 или 10 км, профессионалы смогут посоревноваться на дистанциях 25, 50 или 100 км по кругу. В этот же день состоятся семейные и детские эстафеты, забег в купальниках на 500 метров и зимнее плавание. 1 марта запланирована традиционная экскурсия на остров Огой.
Ожидается, что в открытом Байкальском марафоне на коньках примут участие любители активного образа жизни из Москвы, Челябинска, Миасса, Иркутска, Ангарска и других российских городов, а также приедут гости из Чехии, Кореи, Монголии и других стран.
Расписание соревнований: