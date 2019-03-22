Tele2 поддержала соревнования по гольфу на байкальском льду

Байкальск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, поддержал соревнования по гольфу на байкальском льду Baikal Ice Golf. В минувшие выходные состоялись финальные соревнования, сообщает пресс-служба компании.

Победителем в общем зачёте стал Андрей Чжоу. Он примет участие в гольф-турнире Кубка мира в 2020 году, который пройдет на льду Байкала уже в следующем году.

Это был юбилейный, 15-й турнир. В этом году впервые площадкой для проведения мероприятия стал Байкальск. Выбор оказался удачным: хорошая инфраструктура, близость горнолыжного курорта и качественное покрытие сети от Tele2 отметили многие участники соревнований и зрители. Погода в эти дни также порадовала гольфистов.

В турнире приняло участие 30 спортсменов из Иркутской области, Москвы, Китая и других территорий. Соревнования проходили в формате stroke play. Не многим удавалось легко играть в гольф по другим правилам. Весенний байкальский лед – не трава. Мяч периодически зарывался в снег, попадал в торосы. И все же лидеры обозначились почти сразу. Более точным по количеству попаданий мяча в лунки стал Андрей Чжoу, второй и третий результат у москвичей Владимира Королёва и Александра Кочеткова. Но так как Андрей Чжоу является еще и победителем прошлогоднего этапа Baikal Ice Golf 2018, то путевка на Чемпионат Мира в 2020 году достается Владимиру Королеву.

На месте проведения мероприятия мобильный оператор Tele2 обеспечил участников турнира качественной связью и скоростным мобильным интернетом. Самые зрелищные моменты соревнований и красоту байкальской природы многие увидели благодаря 4G от Tele2. Компания активно развивает сеть связи в Иркутской области, уделяет особое внимание популярным туристическим зонам региона.

Михаил Прахов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Мы поддержали турнир Baikal Ice Golf впервые. Это было заключительное мероприятие Зимниады. Гольф на льду Байкала – это гольф по другим правилам. Запускать инновационные продукты, создавать альтернативу существующим на рынке решениям, жить по другим правилам – это наша стихия. Мы поздравляем победителей и призеров турнира, желаем им новых побед и отличных результатов».

Качественный 4G-интернет доступен в Байкальске и на горнолыжном курорте «Гора Соболиная», а также трассах в Листвянке, в окрестностях Иркутска, Шелехова и Ангарска и других. Поэтому любители скорости на льду, горных спусках не останутся без быстрого мобильного интернета от Tele2.

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