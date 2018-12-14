Титулованная сноубордистка Екатерина Тудегешева в 2019 году дважды посетит Байкальск

Байкальск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по сноуборду, победительница общего зачета Кубка мира, девятикратная чемпионка России по сноуборду Екатерина Тудегешева, которая открыла сезон на байкальском курорте «Гора Соболиная», в 2019 году ещё дважды посетит Байкальск. Об этом 14 декабря на пресс-конференции рассказал гендиректор ООО «Гранд Байкал» Виктор Григоров.

В следующем году она приедет 28 марта и проведёт бесплатный мастер-класс для детей. Следующий визит запланирован на майские праздники – на закрытие сезона на «Горе Соболиная».

– На мастер-классы надо просто записаться. У нас на открытии интересно получилось, что в мероприятии участвовали дети из Красноярска, Хабаровска, Якутии и меньше всего – из Иркутской области, как ни странно. Люди, которые приезжают издалека, планируют заранее, – говорит Виктор Григоров.

Он отметил, что в соцсетях фото и ролики с открытия сезона на «Горе Соболиной» с участием Екатерины Тудегешевой набрали больше 600 тысяч просмотров – это колоссальная для курорта цифра.

Во время зимнего сезона на «Горе Соболиной» запланированы «Рождественские старты» – это новое мероприятие в графике. Также проведут праздник «встречи Востока и Запада», когда будут отмечать Сагаалган и Масленицу вместе. На 8 марта на горнолыжном курорте будут чествовать «Королеву Горы», а также весной традиционно пройдёт «Спуск в купальниках».

В середине марта планируется гольф-турнир на льду Байкала. По словам Виктора Григорова, ожидается 90 участников из разных стран и городов России. Будут спортсмены из Москвы, Кореи, Китая, Монголии, европейских стран.

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