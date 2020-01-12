Турнир по мини-футболу прошел в Усть-Куте при поддержке «Единой России»

Усть-Кут, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Отборочный тур первенства Иркутской области по мини-футболу прошел в Усть-Куте 10 января. Организаторами турнира выступили администрация города совместно с Усть-Кутским местным отделением партии «Единая Россия». В соревнованиях приняли участие команды из Братска, Тайшета, Усть-Илимска и Усть-Кута.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, на открытии турнира спортсменов приветствовал глава Усть-Кута, член регионального политсовета партии Александр Душин. Он отметил, что Усть-Кут впервые стал центром проведения отборочного тура первенства Иркутской области по мини-футболу, и это знаковое для города событие.

– Для нашего города это очень серьезное спортивное событие, а для болельщиков – настоящий праздник. На протяжении многих лет болельщики мини-футбола ждали возвращения в наш город настоящих соревнований регионального уровня! Хочу поблагодарить Федерацию мини-футбола Иркутской области за возможность проведения отборочных игр зоны «Север» именно в Усть-Куте. Отдельная благодарность судейской команде, – сказал Александр Душин.

По результатам соревнований убедительную победу в отборочном турнире одержала команда «Леналессервис» из Усть-Кута. Второе и третье место заняли команды «Транснефть» и «Пит стоп» из Братска. Финалистам организаторы вручили призы и дипломы.