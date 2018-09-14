У трёх школ Иркутска до конца года обустроят спортплощадки

Иркутск, 16.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ​ До конца сентября в Октябрьском округе Иркутска завершат обустройство современных спортивных площадок на территории школ №№ 22, 32 и 39. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы ведутся в рамках реализации проекта «Народные инициативы», который финансируется из регионального и муниципального бюджетов. Об этом сообщил заместитель мэра – глава округа Владимир Преловский.

На территориях уже разместили стадионы с искусственным покрытием, беговые дорожки и баскетбольно-волейбольные площадки, приступили к укладке искусственной травы и установке ограждений. На эти цели выделено около 18 млн рублей.

– Жители округа сами решают, что необходимо сделать в рамках реализации проекта. В этом году по результатам голосования победу одержали школьные стадионы. При этом «Народные инициативы» позволяют решать достаточно широкий спектр вопросов. Например, проведение ремонтов в образовательных учреждениях, приобретение необходимого оборудования, обустройство скверов, спортивных и детских площадок, – отметил глава округа.

В частности, в 2017 году в рамках «Народных инициатив» в Октябрьский округ Иркутска поступило около 6,5 млн рублей. На эти средства выполнили ремонт помещений лыжной базы в школе № 20, обустроили спортплощадку в школе № 14 и детскую игровую площадку в дошкольном учреждении № 28, благоустроили стадион в районе домов №№ 203А – 215А на улице Байкальской, а также приобрели спортивное, музыкальное, мультимедийное оборудование и оргтехнику для нужд ряда муниципальных организаций.

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