Юных иркутян приглашают 2 июня на «Большой фестиваль футбола»

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 2 июня 2018 года стартует «Большой фестиваль футбола» – уникальный проект «Зенита» по развитию детско-юношеского футбола в России, который проводится при поддержке Газпромбанка.

Как сообщают организаторы, затем фестиваль продолжит свою работу в Красноярске (10 июня), Тюмени (16 июня), Новосибирске (23 июня), Саратове (30 июня) и Воронеже (8 июля). В каждом из шести городов «Зенит» развернет большую футбольную площадку, настоящее поле, где попробовать себя в деле смогут все желающие юные болельщики в возрасте от 8 до 12 лет.

Отмечено, что на фестивале дети будут не просто играть в футбол, а учиться ему и даже смогут задуматься о профессиональной карьере. Футбольные задания для фестиваля готовят тренеры зенитовской Академии, а шесть лучших игроков из каждого города клуб пригласит на настоящий тренировочный сбор, который пройдет с 1 по 12 августа на базе Академии «Зенита».

Кроме того, в этом году запустят онлайн-отбор участников тренировочного сбора в Санкт-Петербурге. Туда смогут попасть еще шесть победителей онлайн-конкурса – перед каждым этапом фестиваля на всех ресурсах клуба будут выложены видеозадания от игроков «Зенита-2» и «Зенита-м», и те, кто выполнит задания лучше всех, также отправятся в Санкт-Петербург.

Фестивальная площадка «Зенита» будет включать в себя не только футбольное поле, но и множество детских и семейных развлечений. Все участники и гости мероприятия получат паспорт болельщика. Участвуя в конкурсах и викторинах можно будет получать штампы-«футбики», которые дадут право поучаствовать в розыгрыше супер-призов и дадут скидку в магазине болельщика на товары с символикой «Зенита».

Кроме того, в каждом городе фестиваля откроются зоны виртуальной реальности, где все болельщики сине-бело-голубых смогут побывать с экскурсией на одной из самых современных футбольных арен России – стадионе «Санкт-Петербург».

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