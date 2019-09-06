Юные иркутские хоккеисты завоевали золотые медали на международном турнире

Иркутск, Шэньян, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Хоккеисты команды ДЮСШ №7 Иркутска «Олимпия» завоевали золотые медали на Втором международном турнире по хоккею с шайбой «U12», проходившем с 27 августа по 3 сентября в городе-побратиме Иркутска – Шэньяне (КНР).

«Олимпия» стала единственной иностранной участницей турнира. Команды – соперники были представлены из разных городов Китая. Иркутская команда в пяти официальных играх одержала четыре победы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Турнир «U12» – первое испытание для коллектива «Олимпии» в новом хоккейном сезоне. В ближайшие месяцы команда представит Иркутск на Первенстве России по хоккею с шайбой среди юношей 2008 года рождения, а также примет участие в других общероссийских и международных соревнованиях.

В данном составе «Олимпии» под руководством тренера Игоря Александрова занимаются юноши 2007-2008 годов рождения. Ранее команда занимала первые места на турнире «Кубок мэра города Иркутска» и на областном этапе первенства на призы клуба «Золотая шайба».