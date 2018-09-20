Юные спортсмены из Саянска сделали первые шаги навстречу миру большого спорта

Хабаровск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Хабаровске завершилась межрегиональная спартакиада по бочча среди детей-инвалидов, организованная при поддержке компании «МегаФон» в рамках благотворительного проекта «Бочча – спорт высоких достижений». Иркутскую область на соревнованиях представляла команда из Саянска. Как сообщает пресс-служба компании, 27 детей с ограниченными возможностями из семи регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока в течение нескольких дней сражались за призовые места по бочча. Анастасия Гаева, Артем Палонин и Александр Тетерин из города Саянск под руководством тренера Ирины Дружининой представляли на спартакиаде Иркутскую область. – Эта спартакиада – первая проба для ребят. Они только начинают свой путь в бочча, учатся быть сплоченной командой и с интересом постигают особенности игры, – поделилась своими впечатлениями заместитель общественного объединения инвалидов-колясочников Саянска «Шанс» Ирина Дружинина. – На спартакиаде ребята увидели, как много спортсменов занимаются бочча, насколько зрелищным и драматичным может быть этот вид спорта. Были у команды и поражения, и победы. Например, Саша Тетерин уступил в игре за третье место и стал четвертым – это отличный результат, которому мы рады. Спартакиада по бочча в Хабаровске для детей – это больше, чем просто соревнования. Это социализация и мотивация. Здесь подростки находят себе друзей, у них улучшается настроение и появляются цели в жизни. И можно не сомневаться, что к своим вершинам юные спортсмены обязательно придут, потому что воли к победе им не занимать, отмечают в компании.



Фото пресс-службы «МегаФона» Это только на первый взгляд кажется, что ничего сложного в бочча нет. А если взглянуть на это под другим углом, то можно узнать, что мячи для игры весят по 250 граммов. Когда дети бросают их по 100-200 раз, это можно сравнить с нагрузкой от поднятия стокилограммовой штанги. Но штангу поднимаешь один раз, а здесь движения различные, надо придумать стратегию, чтобы выиграть. Таким образом, регулярные занятия бочча развивают ловкость, точность, выносливость, координацию движений, а также помогают тактически мыслить. Напомним, в этом году участие в межрегиональной спартакиаде по бочча приняло девять команд из семи регионов: Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Сахалинской, Иркутской, Амурской областей, республики Саха (Якутия). Победителем соревнований в командном зачете стала команда из Приморского края, в личном зачете – спортсменки из Амурской области. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мегафон

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