Юным спортсменам иркутского СК «Локомотив» вручили новый спортивный инвентарь

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил новый спортивный инвентарь юным спортсменам секции тяжелой атлетики муниципального спортивного комплекса «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска. – Успех чемпиона складывается из нескольких частей: личные качества спортсмена, профессиональный тренер и качественные условия для постоянных тренировок. Упорства вам не занимать, с вами работают выдающиеся тренеры, а задача городских властей – поддерживать развитие тяжелой атлетики в Иркутске, создавать необходимые условия для воспитания достойной смены олимпийских чемпионов, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Сегодня занятия по этому виду спорта проходят на базе клуба «Локомотив» и в ФОК «Юбилейный». В этом году мы провели масштабную реконструкцию «Локомотива», продолжим работы и в следующем. Убежден, новый спортивный инвентарь поможет нашим атлетам в достижении новых спортивных успехов. Сегодня в секции тяжелой атлетики СК «Локомотив» занимаются 47 детей в возрасте от 10 лет и старше. Юные спортсмены успешно выступают на соревнованиях всех уровней: неоднократно становились лучшими в Иркутской области, зарекомендовали себя на всероссийских соревнованиях. Руководитель секции, заслуженный тренер России по тяжелой атлетике Петр Груздев отметил, что поддержка городских властей очень важна и для спортсменов, и для развития спорта в целом. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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