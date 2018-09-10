В Ангарске «Ермак» потерпел поражение от ХК «Рязань»

Ангарск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ХК «Ермак» 9 сентября в Ангарске в матче чемпионата ВХЛ с «Рязанью» проиграл со счётом 5:3. Об этом сообщает пресс-служба ангарского клуба.

Хозяева встречи открыли счёт первыми на пятой минуте. Затем гости забросили пять шайб подряд. Ангарчане смогли ответить ещё только дважды.

– Нас в данный момент не устраивает ни счёт, ни игра. Сегодня все решила игра в неравных составах. Опять пропускаем в меньшинстве, не забиваем в большинстве. При счёте 1:5 нашли в себе силы, попытались что-то сделать, перевернуть. Забили, но, к сожалению, не смогли догнать, не хватило, чтобы сравнять. Ребята показали, что потенциал есть, и они, в любом случае, должны добавлять и добавлять, – прокомментировал главный тренер ХК «Ермак» Марат Аскаров.

Этот третий подряд проигрыш ангарчан. Следующую игру ХК «Ермак» проведёт дома с ХК «Буран» 12 сентября.

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