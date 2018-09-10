ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Спорт
11.09.2018

В Ангарске «Ермак» потерпел поражение от ХК «Рязань»

Ангарск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ХК «Ермак» 9 сентября в Ангарске в матче чемпионата ВХЛ с «Рязанью» проиграл со счётом 5:3. Об этом сообщает пресс-служба ангарского клуба.

Хозяева встречи открыли счёт первыми на пятой минуте. Затем гости забросили пять шайб подряд. Ангарчане смогли ответить ещё только дважды.

– Нас в данный момент не устраивает ни счёт, ни игра. Сегодня все решила игра в неравных составах. Опять пропускаем в меньшинстве, не забиваем в большинстве. При счёте 1:5 нашли в себе силы, попытались что-то сделать, перевернуть. Забили, но, к сожалению, не смогли догнать, не хватило, чтобы сравнять. Ребята показали, что потенциал есть, и они, в любом случае, должны добавлять и добавлять, – прокомментировал главный тренер ХК «Ермак» Марат Аскаров.

Этот третий подряд проигрыш ангарчан. Следующую игру ХК «Ермак» проведёт дома с ХК «Буран» 12 сентября.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске