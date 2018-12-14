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15.12.2018

В ангарском «Ермаке» появился новый главный тренер

Ангарск, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Хоккейный клуб «Ермак» утвердил Олега Болякина на должность главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба ангарского клуба.

Олег Болякин начинал свой путь в хоккее в Караганде. После завершения карьеры хоккеиста перешел на тренерскую работу.

В его спортивной биографии команды из Казахстана. Возглавлял клубы «Сарыарка», «Казцинк-Торпедо», «Алматы», «Иртыш». Последние три сезона работал тренером в «Бейбарысе» из Атырау.

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