|Спорт
|15.12.2018
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В ангарском «Ермаке» появился новый главный тренер
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Ангарск, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Хоккейный клуб «Ермак» утвердил Олега Болякина на должность главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба ангарского клуба.
Олег Болякин начинал свой путь в хоккее в Караганде. После завершения карьеры хоккеиста перешел на тренерскую работу.
В его спортивной биографии команды из Казахстана. Возглавлял клубы «Сарыарка», «Казцинк-Торпедо», «Алматы», «Иртыш». Последние три сезона работал тренером в «Бейбарысе» из Атырау.
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