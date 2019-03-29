В Братске достраивают крытый скейт-парк

Братск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Братска Сергей Серебренников побывал на площадке будущего скейт-парка в доме молодежи, расположенного в Северном Артеке, и оценил ход работ завершающего этапа строительства.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, проект реализуется в рамках социального партнерства администрации города с Группой «Илим» в Братске. В этом году сумма финансирования составляет 11 млн рублей. Напомним, масштабная модернизация помещения началась в 2016 году. Тогда были выполнены работы по ремонту кровли, а также реконструкция теплового узла. Далее полностью заменили систему отопления и освещение. В прошлом году в Доме молодежи установили новые стеклопакеты, входную группу и тамбуры. Сейчас проводится завершающий этап строительства крытого скейт-парка в Братске.

Общая площадь будущего скейт-парка составит 700 квадратных метров, он строится на месте бывшего кинотеатра в Доме молодежи в Северном Артеке, где сегодня располагается отдел молодежной политики администрации Братска.

– Значимость этого объекта заключается в том, что он строится исключительно для молодежи. Работы планируем закончить в сентябре 2019 года. Крытый скейт-парк в Братске станет первым подобным объектом в Иркутской области, – отметил Сергей Серебренников.

По словам директора центра молодежных инициатив, в скейт-парке смогут заниматься экстремальными видами спорта любители и профессионалы. Кроме современной площадки объект будет располагать душевыми и теплыми раздевалками. Сейчас производится строительство основания скейт-площадки, ведутся отделочные работы в душевых и раздевалках. Сложностей не возникает, все идет по графику.

Отмечено, что ближайший подобный крытый скейт-парк находится в Красноярске.

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