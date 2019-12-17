В Братске лыжники опробовали трассу, обновлённую на средства РУСАЛа

Братск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В минувшую субботу, 14 декабря, в микрорайоне Северный Артек города Братска лыжники опробовали трассу, обновлённую на средства РУСАЛа.

Уже четвёртый год подряд РУСАЛ совместно с En+ и Федерацией лыжных гонок дарит братчанам яркие эмоции от зимних соревнований, сообщает БСТ. Благотворительный проект «На лыжи!» реализуется в Сибири и на Урале в городах присутствия компаний. Организаторы ставят перед собой амбициозную задачу – подготовить новое поколение олимпийцев. На старт в Северном Артеке вышли несколько десятков юных братчан. Ещё до официального открытия некоторые из них уже успели опробовать обновлённую трассу.

Любовь Бессонова, участница соревнований:

– Присутствует немного страх, волнение, но готова ко всему. Вот только что прокатилась. Трасса хорошая.

Вскоре на стадионе торжественно перерезали ленточку в знак открытия обновленной трассы. Проехать по ее виражам и склонам смогли все участники соревнований. В этом году в рамках социального партнёрства с администрацией города металлурги увеличили протяжённость трека почти до двух километров и установили новое освещение.

Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа компании РУСАЛ:

– Естественно, это не новая лыжная трасса, но наличие на ней освещения, наличие на ней покрытия для катания на роликах, оно сделает возможным заниматься спортом большему количеству детей и просто горожан. Более семи миллионов было в этом году реализовано на модернизацию трассы. Но это не окончательная цифра, то есть на следующий год мы продолжим развитие этого объекта, и, я надеюсь, что он превратится в конфетку.

Алексей Минченко, начальник департамента физической культуры и спорта администрации Братска:

– Безусловно, появление таких спортивных объектов, продолжение реконструкции данного спортивного объекта ведёт к развитию спорта, популяризации спорта и приобщению населения к здоровому образу жизни. Хочется высказать слова благодарности компании РУСАЛ за активную поддержку и вклад в развитие спорта в нашем городе.

На пьедестал почёта поднялись самые быстрые и выносливые лыжники. Юным победителям и призёрам вручили медали, грамоты и подарочные сертификаты от компании РУСАЛ.