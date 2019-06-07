В Братске после реконструкции открыли стадион «Труд»

Братск, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Падунском районе Братска 6 июня состоялось открытие обновленного стадиона «Труд». В прошлом году здесь было уложено современное искусственное поле, смонтировано освещение, установлены трибуна и ограждение. Объем финансирования составил 35 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, необходимость реконструкции стадиона назрела несколько лет назад. С инициативой привести его в порядок выступил в прошлом году председатель Общественной палаты Братска Валерий Фомин. Его поддержали мэр города Сергей Серебренников и действующий на тот момент председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, в прошлом сам профессиональный футболист.

– При активной поддержке депутатов ЗС удалось обеспечить финансирование первого этапа реконструкции. На выделенные деньги в 2018 году был выполнен большой комплекс работ, который изменил стадион до неузнаваемости. Подготовили основание поля, уложили искусственную траву, смонтировали современную систему освещения, установили ограждение стадиона и новую сборно-разборную трибуну. Подрядчиком выступило «Монтажно-строительное управление №27», – говорят в администрации Братска.

По словам Сергея Серебренникова, этим летом будет выполнена вторая очередь работ по реконструкции стадиона. В рамках социального партнерства за дело возьмутся лесохимики. Будет выполнен капитальный ремонт легкоатлетических дорожек с укладкой бесшовного резинового покрытия EcoStep Sport. Объем работ – более 9 млн рублей.

Директор МАУ ФК «Сибиряк» Евгений Харланов в заключение сообщил, что за вторым этапом реконструкции планируется провести третий, который предусматривает обустройство новых современных раздевалок и душевых. По его словам, благодаря реконструкции стадиона появилась возможность принять на работу со следующего года второго детского тренера, что позволит увеличить число воспитанников на сто человек – сейчас в школе занимаются 540 детей.