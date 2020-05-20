В Братском госуниверситете начинается очередной этап строительства бассейна

Братск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В начале недели было завершено обустройство фундамента бассейна Братского университета. Об этом в социальных сетях сообщил куратор проекта, депутат Государственной Думы РФ Андрей Чернышёв. В понедельник на стройплощадку доставили рекордный объем бетона – более 250 кубометров. Об этом сообщает «Сибирский характер», передаёт пресс-служба «Единой России».

Всего в основание спортсооружения залито больше 1 тысячи кубических метров бетона, а это почти 3 тысячи тонн. В ближайшее время на объекте начнётся монтаж несущих металлоконструкций. Часть из них уже доставлена в Братск, часть – в пути. Ранее была выполнена перекладка сетей и коммуникаций. Каркас и необходимые комплектующие для монтажа чаши бассейна доставили автотранспортом еще в феврале.

– К сожалению, из-за режима ограничений сейчас нет возможности побывать на объекте, но для оперативного решения возникающих проблем держу связь с руководством университета, – отметил координатор партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Иркутской области Андрей Чернышев.

Напомним, по партийному проекту «Новая школа» строительство современных бассейнов ведется в 8 высших учебных заведениях страны. По инициативе «Единой России» на эти цели из федерального бюджета был направлен 1 млрд рублей. Из 16 претендентов в перечень вузов, получивших финансирование, удалось включить и Братский государственный университет.