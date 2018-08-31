В Бурятии построят единственный в России крытый лукодром

Бурятия, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Бурятии начнется строительство Регионального центра по стрельбе из лука, который станет единственным крытым лукодромом на территории Российской Федерации.

Как сообщает республиканское Минспорта, средства на создание такого объекта, соответствующего международным стандартам, выделены из федерального бюджета. Это стало возможным в результате успешного взаимодействия с министерством спорта России лично главы Бурятии Алексея Цыденова, министерства спорта и молодежной политики республики и, безусловно, благодаря высоким результатам бурятских лучников на международной арене.

– Особенно стоит отметить серебряную медаль летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро нашей землячки Инны Степановой, – рассказывает заместитель министра спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев. – К тому же, большая часть сборной страны по стрельбе из лука состоит из спортсменов нашей республики.

Региональный центр будет расположен в Октябрьском районе Улан-Удэ на пересечении улиц Жердева и Проспекта Строителей, и станет основным центром подготовки российских спортсменов. Завершение строительства планируется на 2020 год.

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