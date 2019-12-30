Иркутск, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 января пройдет первый этап первенства по зимнему дрифту «Motul Ice Drift». Он состоится на картинговой трассе возле Ледового дворца, сообщают организаторы.

Регистрация участников начнется в 08:00, затем пройдет техническое освидетельствование транспорта и тренировка. Официальное открытие намечено на 13:00. Участвовать в трехэтапном Кубке по зимнему дрифту могут все автолюбители не моложе 16 лет на серийных заднеприводных авто отечественного или иностранного производства.

В программе мероприятия предусмотрены как одиночные заезды, так и парные выступления топ-32. В 18:00 состоится подведение итогов и церемония награждения.

Иркутяне могут прийти и посмотреть соревнования абсолютно бесплатно, вход для зрителей свободный.