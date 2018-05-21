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22.05.2018

В Иркутске определены победители футбольного турнира «Большие звезды светят малым»

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске определены победители футбольного турнира «Большие звезды светят малым» на призы известного футболиста Андрея Ещенко.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мэр города Дмитрий Бердников поздравил и наградил победителей. Напомним, что участие в фестивале принимали 16 детских команд из спортивных школ и частных футбольных клубов Иркутской области и Забайкальского края.

По решению жюри первое место заняла команда «Теле 2» (Иркутск); второе место заняла команда «Ангара» (Ангарск); третье место заняла команда «Мастер» (Иркутск). Также были определены лучшие спортсмены в шести номинациях:

- лучший вратарь – Етошкин Матвей (команда «Звезда» г. Иркутск);

- лучший защитник – Баклан Дмитрий (команда «Ангара» г. Ангарск);

- лучший полузащитник – Казальский Данил (команда «Мастер» г. Иркутск);

- лучший нападающий – Мухтояров Андрей (команда «Ангара», г. Ангарск);

- лучший бомбардир – Необъявляющий Николай (команда «Теле2», г. Иркутск);

- лучший игрок – Гавриленко Кирилл (команда «Теле 2» г. Иркутск).

Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями и призами. А также абсолютно всем участникам были вручены специальные призы от администрации города Иркутска и футболиста Андрея Ещенко.

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