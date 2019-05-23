В Иркутске проходит городской фестиваль скандинавской ходьбы «Иркутская сканди-весна-2019»

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 23 по 25 мая проходит городской фестиваль скандинавской (северной) ходьбы «Иркутская сканди-весна-2019».

Фестиваль приурочен ко Всемирному Дню скандинавской ходьбы и проходит под девизом «Ходьбе все возрасты покорны!», сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Торжественное открытие соревнований состоится 25 мая в 10.00 на острове Юность.

Открытое городское личное первенство проходит по следующим видам: скоростное прохождение дистанции на пять км, суточная скандинавская ходьба, турнир по технике ходьбы, массовое прохождение дистанции три км, детский спринт на 200 и 400 метров. Также в программе фестиваля семинары, мастер-классы, творческие конкурсы и другое.

В соревнованиях принимают участие любители скандинавской ходьбы, сторонники ЗОЖ, физкультуры и спорта, жители и гости Иркутска разных возрастных категорий: дети, взрослые, старшее поколение (70+). Возрастные группы установлены для каждого вида соревнований в соответствии с условиями проведения фестиваля.

Организаторами соревнований выступают управление по физической культуре и спорту администрации Иркутска и муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа «Центр развития спорта».