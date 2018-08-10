ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Спорт
12.05.2018

В Иркутске проведут фестиваль «Фитнес-стиль»

Иркутск, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 13 мая состоится фестиваль по оздоровительным видам аэробики «Фитнес-стиль». В нем примут участие команды муниципальных образований области, спортивных клубов и фитнес-студий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Фестиваль «Фитнес-стиль» проводится по трем возрастным группам: дети 7-15 лет, юниоры и молодежь 16-25 лет, взрослые 26 лет и старше. Команды в составе от 6 до 24 человек будут выполнять композиции продолжительностью от 1 минуты 30 секунд до 2 минут в зависимости от возрастной группы.

Композиции должны быть зрелищными, динамичными и включать в себя элементы базовой аэробики и других видов аэробики (степ, латино, хип-хоп). Команды смогут представить одну – три композиции.

Начало выступлений – 16.00.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске