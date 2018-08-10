В Иркутске проведут фестиваль «Фитнес-стиль»

Иркутск, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 13 мая состоится фестиваль по оздоровительным видам аэробики «Фитнес-стиль». В нем примут участие команды муниципальных образований области, спортивных клубов и фитнес-студий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Фестиваль «Фитнес-стиль» проводится по трем возрастным группам: дети 7-15 лет, юниоры и молодежь 16-25 лет, взрослые 26 лет и старше. Команды в составе от 6 до 24 человек будут выполнять композиции продолжительностью от 1 минуты 30 секунд до 2 минут в зависимости от возрастной группы.

Композиции должны быть зрелищными, динамичными и включать в себя элементы базовой аэробики и других видов аэробики (степ, латино, хип-хоп). Команды смогут представить одну – три композиции.

Начало выступлений – 16.00.

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