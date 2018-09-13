|Спорт
|14.09.2018
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В Иркутске проведут первые в России соревнования по пожарному многоборью среди подростков
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Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 сентября на острове Конный проведут соревнования «Дворовые команды. Лига ГТО. Пожарное многоборье». Они станут первыми в России соревнованиями по пожарному многоборью среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба регправительства.
В проекте принимают участие 17 команд из 11 муниципальных образований (85 детей) – Усть-Кута, Усолья-Сибирского, Братска, Шелехова, Ангарска, Иркутска, Тулуна, Тайшетского, Нижнеудинского, Черемховского, Иркутского районов.
Во время соревнований будут работать интерактивные площадки для детей, организованные ВДПО, полевая кухня. Также для участников и зрителей выступят творческие коллективы города.
Главные призы соревнований – спортивные площадки, которые будут установлены в муниципалитетах победителей.
Пожарное многоборье – это уникальные соревнования, состоящие из необычных силовых упражнений, выполняемых в полной выкладке пожарного. Они включают такие элементы как кантование покрышки, поднятие сэндбеков с песком, перенос огнетушителей, скручивание пожарного рукава, эвакуация пострадавшего из под имитации плиты и другие. Единственное, чем отличаются детские соревнования от взрослых, – вес спортивных снарядов.
Соревнования будут проходить с 11.00 до 14.00.
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