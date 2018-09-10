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10.09.2018

В Иркутске провели конноспортивные соревнования на Кубок мэра

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялись третьи конноспортивные соревнования на Кубок мэра. В мероприятии приняли участие лучшие коннозаводчики и спортсмены Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Всего на соревнованиях было представлено 59 лошадей в скачках и 30 в соревнованиях по конкуру, сообщает пресс-служба мэрии.

– Конные соревнования пользуются в нашей стране большой популярностью. Иркутск поддерживает федеральные тренды: с каждым годом это мероприятие вызывает все больший интерес, – отметил в приветствии участников мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Убежден, что конный спорт должен быть доступен всем, кто хочет им заниматься. Прежде всего, детям и молодежи. Мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы сохранить и преумножить традиции иркутского ипподрома.

Соревнования прошли для двух категорий лошадей рысистых и верховых пород: бега и скачки, а также состязания по конкуру. Победителям третьих конноспортивных соревнований на Кубок мэра Иркутска вручили кубки, дипломы и денежные награды. Призовой фонд составил более одного миллиона рублей, говорят в администрации Иркутска.

Кроме того, в рамках соревнований состоялся конкурс на лучшую шляпку. Выбрали самую креативную, экстравагантную и элегантную. Для зрителей была организована развлекательная программа: конные номера от Иркутского ипподрома, концертная программа с участием творческих коллективов города и детская площадка с развлекательными играми.

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