В Иркутске провели соревнования по мини-футболу среди дворовых команд

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Финал восьмых открытых соревнований по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок мэра Иркутска состоялся в областном центре. Спортивный праздник прошел на обновленном стадионе муниципального спорткомплекса «Локомотив», сообщает пресс-служба городской администрации.

Перед стартом участников поприветствовал мэр Дмитрий Бердников.

– Всегда был убежден, что настоящий футбол начинается именно с дворовых игр. Так стартовали многие сегодняшние чемпионы. Нам важно, чтобы занятия физкультурой и спортом были для иркутян в шаговой доступности. Для этого мы оборудуем многофункциональные школьные стадионы, устанавливаем спортивные площадки и воркауты во дворах, а также развиваем сеть муниципальных кортов, – отметил глава города.

В этом году на стадионе «Локомотив» была проведена масштабная реконструкция: обустроены беговые дорожки, уложено искусственное покрытие на футбольном поле, установлены новое ограждение и трибуны на 450 посадочных мест. В 2019 году планируется провести озеленение территории, обустроить площадки для сдачи ГТО и установить силовые тренажеры. Кроме того, зимой стадион будет традиционно открыт для массового катания на коньках и занятий хоккеем с мячом.

Команды-победители награждены кубками, грамотами, медалями и ценными призами.

Напомним, что в восьмом Кубке мэра участвовали 65 команд. Соревнования проводились среди трёх возрастных групп: 2002-2003 года рождения, 2004-2005 года рождения, 2006 года рождения и младше. Отборочные игры проходили на хоккейных кортах муниципального казенного учреждения «Городской спортивно-методический центр» Иркутска.

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