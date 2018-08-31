|Спорт
|01.09.2018
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В Иркутске провели турнир по мини-футболу среди любительских команд памяти Льва Перминова
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Иркутск, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный турнир по мини-футболу среди любительских команд, посвященный памяти известного журналиста, спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Петровича Перминова, состоялся в Иркутске 31 августа. В этом году было 60 команд-участников из 30 территорий региона.
От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области участников и организаторов поприветствовал председатель парламента Сергей Брилка. Спикер отметил, что задачами турнира являются не только демонстрация спортивной подготовки и высокие спортивные результаты.
– Турнир стал уже традиционным для Иркутской области и проводится нынче в 29-й раз. Количество команд, желающих проявить себя здесь, растет с каждым годом, – сказал Сергей Брилка. – и это очень важно, ведь спорт является важнейшей частью воспитания молодого поколения. Поэтому развитие детско-юношеского спорта в регионе для депутатов областного парламента всегда была и остается одной из приоритетных задач. За последние годы это направление получило в регионе беспрецедентную поддержку. Строились новые стадионы и ФОКи, мы работали над увеличением бюджетных средств для улучшения спортивной базы в общеобразовательных организациях, строительством спортивных площадок на придворовых территориях. Все это делается для того, чтобы наши земляки, прежде всего дети и подростки, имели возможность регулярно заниматься спортом, чтобы у них формировались навыки здорового образа жизни. Мини-футбол – одна из самых популярных командных игр, во многом, благодаря доступности. И конечно, очень способствовал поддержке популярности этой игры Чемпионат мира по футболу, который впервые был проведен в нашей стране.
Как сообщает пресс-служба облпарламента, председатель ЗС также поделился воспоминаниями о Льве Перминове, комментировавшем матчи, в которых Сергей Брилка в юности принимал участие, играя за команду мастеров. Особо спикер поблагодарил организаторов турнира, а также его бессменного идеолога и главного инициатора, заслуженного работника культуры, старейшего спортивного журналиста Павла Кушкина.
Ярким событием турнира стало учреждение специального кубка от выдающегося земляка, народного артиста России, Почетного гражданина Иркутска и большого любителя футбола Дениса Мацуева. Юный иркутский музыкант Вова Белов в ответ передал для маэстро именную спортивную футболку. Также к участникам состязаний заочно обратилась сестра Льва Перминова Галина Анисимова, которая тепло поблагодарила участников за преданность турниру.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие любительские команды, а также игроки, объединенные профессиональными и личными интересами. Состав команды – десять игроков плюс тренер-представитель. Турнир проводится по правилам игры мини-футбола: два тайма по 15 минут (перерыв 3 минуты). Соревнования – по круговой системе в подгруппах. Две лучшие команды от группы выходят в плей-офф. Возраст участников от 18 до 50 лет, но строгих ограничений нет – на воротах команды из Ангарска стоит вратарь, которому исполнилось 58. Главное в этом турнире – сама игра. Главный судья состязаний – Владимир Щелкунов.
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