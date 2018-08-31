В Иркутске провели турнир по мини-футболу среди любительских команд памяти Льва Перминова

Иркутск, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный турнир по мини-футболу среди любительских команд, посвященный памяти известного журналиста, спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Петровича Перминова, состоялся в Иркутске 31 августа. В этом году было 60 команд-участников из 30 территорий региона. От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области участников и организаторов поприветствовал председатель парламента Сергей Брилка. Спикер отметил, что задачами турнира являются не только демонстрация спортивной подготовки и высокие спортивные результаты. – Турнир стал уже традиционным для Иркутской области и проводится нынче в 29-й раз. Количество команд, желающих проявить себя здесь, растет с каждым годом, – сказал Сергей Брилка. – и это очень важно, ведь спорт является важнейшей частью воспитания молодого поколения. Поэтому развитие детско-юношеского спорта в регионе для депутатов областного парламента всегда была и остается одной из приоритетных задач. За последние годы это направление получило в регионе беспрецедентную поддержку. Строились новые стадионы и ФОКи, мы работали над увеличением бюджетных средств для улучшения спортивной базы в общеобразовательных организациях, строительством спортивных площадок на придворовых территориях. Все это делается для того, чтобы наши земляки, прежде всего дети и подростки, имели возможность регулярно заниматься спортом, чтобы у них формировались навыки здорового образа жизни. Мини-футбол – одна из самых популярных командных игр, во многом, благодаря доступности. И конечно, очень способствовал поддержке популярности этой игры Чемпионат мира по футболу, который впервые был проведен в нашей стране. Как сообщает пресс-служба облпарламента, председатель ЗС также поделился воспоминаниями о Льве Перминове, комментировавшем матчи, в которых Сергей Брилка в юности принимал участие, играя за команду мастеров. Особо спикер поблагодарил организаторов турнира, а также его бессменного идеолога и главного инициатора, заслуженного работника культуры, старейшего спортивного журналиста Павла Кушкина. Ярким событием турнира стало учреждение специального кубка от выдающегося земляка, народного артиста России, Почетного гражданина Иркутска и большого любителя футбола Дениса Мацуева. Юный иркутский музыкант Вова Белов в ответ передал для маэстро именную спортивную футболку. Также к участникам состязаний заочно обратилась сестра Льва Перминова Галина Анисимова, которая тепло поблагодарила участников за преданность турниру. К участию в соревнованиях допускаются все желающие любительские команды, а также игроки, объединенные профессиональными и личными интересами. Состав команды – десять игроков плюс тренер-представитель. Турнир проводится по правилам игры мини-футбола: два тайма по 15 минут (перерыв 3 минуты). Соревнования – по круговой системе в подгруппах. Две лучшие команды от группы выходят в плей-офф. Возраст участников от 18 до 50 лет, но строгих ограничений нет – на воротах команды из Ангарска стоит вратарь, которому исполнилось 58. Главное в этом турнире – сама игра. Главный судья состязаний – Владимир Щелкунов. СПРАВКА: Лев Перминов (1922 – 1990 годы) – иркутский журналист и комментатор. Первым из своих коллег по иркутскому радио вышел в прямой эфир с футбольным репортажем. Работал на радио в Чите. В годы Великой Отечественной войны служил в артиллерии. Дошел до Берлина в звании старшего лейтенанта. После победы перебрался в Иркутск. Некоторое время проработал в газете, затем вернулся на радио.

(1922 – 1990 годы) – иркутский журналист и комментатор. Первым из своих коллег по иркутскому радио вышел в прямой эфир с футбольным репортажем. Работал на радио в Чите. В годы Великой Отечественной войны служил в артиллерии. Дошел до Берлина в звании старшего лейтенанта. После победы перебрался в Иркутск. Некоторое время проработал в газете, затем вернулся на радио. Не имея профессионального образования, Лев Перминов проявил себя мастером спортивного радиорепортажа. На протяжении десятилетий он не пропустил практически ни одного состоявшегося в Иркутске футбольного или хоккейного матча. Лев Перминов был постоянным диктором, озвучивавшим «Новости Восточной Сибири» – хронику последних событий, которую показывали во всех кинотеатрах области перед началом сеансов.

Опубликовал несколько рассказов. Был создателем небольшого зоопарка в Иркутске, где обитали косули, лоси, козы и белки.

На доме, где жил Лев Перминов, установлена мемориальная доска (больше такой чести не удостоен ни один иркутский журналист). Впервые турнир памяти Льва Перминова состоялся в 1990 году, тогда в нем приняли участие восемь команд. В последующие годы количество участников возросло десятикратно. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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