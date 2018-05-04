В Иркутске проводят чемпионат города по футболу в формате «8 на 8»

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проходит открытый чемпионат города по футболу в формате «8 на 8». Победителей определят уже 4 мая. Об этом сообщают организаторы.

Первый чемпионат прошел в 2016 году, но с каждым годом все больше команд принимают участие в данном мероприятии. В этом году на летний чемпионат заявились 15 команд из Иркутска и Ангарска.

На старте они играли в один круг, затем их распределили по лигам. Команды, занявшие по итогам первого этапа с первого по восьмое места, образовали первую лигу. Те, что разместились по итогам первого этапа с девятое по 15-ю строчки, сражаются во второй лиге.

Внутри каждой из лиг команды ещё проведут два круга. Матчи проходят на стадионе «Зенит» во Втором Иркутске.

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